Туман, сніг з дощем та ожеледиця: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На ранок п'ятниці, 19 березня, у чотирьох областях спостерігався невеликий сніг, на півдні країни місцями дощ. У Харківській області туман. Опади протягом доби продовжаться, місцями ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 19 березня мінлива хмарність, місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі та вранці на дорогах західних областей подекуди ожеледиця, у східній частині місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу.
Ситуація на дорогах
На ранок 19 березня у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях спостерігається невеликий сніг. На півдні країни місцями дощ. В Харківській області туман. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре.
На більшості перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг мокре.
На дорогах державного значення проводяться роботи з очистки проїзної частини від снігу, обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, водовідведенням, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 114 одиниць техніки та 164 робітників.