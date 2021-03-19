Туман, снег с дождем и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44485 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62702 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107794 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143522 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194941 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193129 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279128 просмотра

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2 марта, 18:15 • 326782 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157840 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143137 просмотра

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Туман, снег с дождем и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Туман, снег с дождем и гололедица: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

 • 13534 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На утро пятницы, 19 марта, в четырех областях наблюдался небольшой снег, на юге страны местами дождь. В Харьковской области туман. Осадки в течение суток продолжатся, местами гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 19 марта переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром на дорогах западных областей местами гололедица, в восточной части местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза, днем 1-6° тепла, в Карпатах ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

Ситуация на дорогах

На утро 19 апреля в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях наблюдается небольшой снег. На юге страны местами дождь. В Харьковской области туман. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по очистке проезжей части от снега, обработке покрытия дорог противогололедными материалами, водоотведению, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 114 единиц техники и 164 рабочих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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