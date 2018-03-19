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ЦВК РФ: явка на виборах після введення даних з 95% дільниць становить понад 67%

ЦВК РФ: явка на виборах після введення даних з 95% дільниць становить понад 67%

Київ • УНН

 • 8650 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Явка виборців на виборах президента РФ за даними з 95% дільниць становить понад 67%. Згідно з попередніми результатами голосування, які оновлюються в інформаційному центрі ЦВК Росії у режимі реального часу, за Путіна проголосували більше 50 млн 108 тис. виборців. На даний момент оброблено 92,86% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

“Понад 67%”, — сказав він, зазначивши, що залишилося ввести в систему ГАС “Вибори” дані з 4,5% ділянок, і явка ще може змінитися.

Більш 50 млн росіян віддали свої голоси на виборах президента РФ за чинного главу держави Володимира Путіна, свідчать дані ЦВК РФ. Це більше, ніж на виборах 2004 року, результат на яких був для Путіна рекордним.

У 2004 році результат Путіна склав 71,31%: за нього проголосували більше 49,563 млн виборців. На виборах в 2012 році Путіна підтримали 45,602 млн росіян (63,60%).

Путін бере участь в президентських виборах в четвертий раз.

Нагадаємо, чинний президент РФ Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,18% після обробки 80% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій.

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