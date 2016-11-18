ЦВК підтвердив перемогу І.Додона на виборах президента Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Лідер Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігор Додон оголошений переможцем президентських виборів в Молдові. Їх остаточні підсумки були схвалені на засіданні Центральної виборчої комісії Молдови, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Згідно з цими даними, І.Додон отримав 834 тис. 81 голос (52%), а його суперник - єдиний кандидат від проєвропейської опозиції - глава Партії дії і солідарності Майя Санду - 766 тис. 593 голоси (47%).
Як повідомили у ЦВК, результати виборів будуть спрямовані на затвердження у Конституційний суд Молдови.