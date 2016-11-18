ЦИК подтвердила победу И.Додона на выборах президента Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон объявлен победителем президентских выборов в Молдове. Их окончательные итоги были одобрены на заседании Центральной избирательной комиссии Молдовы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно этим данным, И.Додон получил 834 тыс. 81 голос (52%), а его соперник - единый кандидат от проевропейской оппозиции - глава Партии действия и солидарности Майя Санду - 766 тыс. 593 голоса (47%).
Как сообщили в ЦИК, результаты выборов будут направлены на утверждение в Конституционный суд Молдовы.