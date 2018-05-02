Цукровими буряками засіяно 87% площ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на 2 травня 2018 року посів цукрових буряків проведено на площі 263 тис. га, що становить 87% до прогнозу, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“Станом на 2 травня 2018 року посів цукрових буряків проведено на площі 263 тис. га, що становить 87% до прогнозу”, — йдеться у повідомленні.
Також у міністерстві зазначили, що посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 2,2 млн га або 90% до прогнозу. Зокрема, посіяно:
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- ячменю — на площі 1,4 млн га або 91% до прогнозу;
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- гороху — 398 тис. га або 94% до прогнозу;
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- вівса — на площі 174 тис. га або 85% до прогнозу;
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- пшениці — на площі 152 тис. га або 86% до прогнозу.
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Також проведено посів кукурудзи на зерно — на площі 2,3 млн га або 49% до прогнозу, гречки — на площі 5 тис. га або 4% до прогнозу, проса — на площі 5 тис. га або 9% до прогнозу.
Триває посів соняшника, який проведено на площі 3,3 млн га або 59% до прогнозу, сої посіяно на площі 439 тис. га або 23% до прогнозу.
Нагадаємо, в Україні розпочався посів кукурудзи на зерно.