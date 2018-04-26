Цього року виручка ЄС від продажу алкоголю становитиме майже 160 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У 2018 році виручка від продажу алкоголю в ЄС становитиме 158 млн євро, що на 1,8% більше, ніж роком раніше, передає УНН з посиланням на Євростат.
Найбільшим сегментом європейського ринку алкоголю є пиво. У 2018 році виручка від його продажу прогнозовано становитиме 58 млн євро.
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В цілому ж, за підсумками 2018 року, на душу населення надійде 301 євро виручки від продажів алкоголю в ЄС.
Як писав УНН, українці не шкодують грошей на алкоголь і тютюнові вироби.
При цьому, в Україні рекордно впали обсяги виробництва легальної горілки. Зате постійно зростає частка тіньового сегмента цього ринку. Причин кілька, і головна з них - завищені акцизи на алкогольну продукцію.
Додамо, що через високі ціни на міцний алкоголь українці все частіше віддають перевагу вину.