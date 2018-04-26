В этом году выручка ЕС от продажи алкоголя составит почти 160 млн евро

Крупнейшим сегментом европейского рынка алкоголя является пиво. В 2018 году выручка от его продажи прогнозировано составит 58 млн евро.

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В целом, же по итогам 2018 года на душу населения поступит 301 евро выручки от продаж алкоголя в ЕС.

Как писал УНН, украинцы не жалеют денег на алкоголь и табачные изделия.

При этом, в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки. Зато постоянно растет доля теневого сегмента этого рынка. Причин несколько, и основная из них — завышенные акцизы на алкогольную продукцию.

Добавим, что из-за высоких цен на крепкий алкоголь украинцы все чаще отдают предпочтение вину.