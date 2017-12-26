Цього року в Нацполіцію прийняли більше 10 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом 2017 року в лави Національної поліції України були прийняти більше 10 тисяч громадян. Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Протягом цього року ми взяли на роботу 10 646 громадян, більшість яких зараз проходять навчання або готуються до нього. Це дає нам можливість оперувати цифрою близько 102 тисячі штатних працівників,всього склад Нацполіції — 140 тисяч”, — розповів С.Князєв.
Як повідомляв УНН, в Україні за рік провели 72 тисячі акцій за участю 28 млн громадян.