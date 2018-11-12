Цього року глядачі дитячого Євробачення зможуть проголосувати онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Другий рік поспіль глядачі дитячого Євробачення можуть проголосувати за своїх фаворитів онлайн на офіційному сайті конкурсу. Інструкцію, як саме це зробити, опублікувано на сторінці UA:Євробачення, повідомляє УНН.
Свій голос можна віддати на сайті мінімум за трьох і максимум за п’ятьох конкурсантів, зокрема й за представника своєї країни, а підсумки глядацького онлайн-голосування становитимуть 50% загального результату конкурсантів.
Уже 25 листопада у Мінську відбудеться фінал дитячого Євробачення-2018. Україну на ньому представлятиме 11-річна Даріна Красновецька з піснею “Say Lоve”. Дівчинка професійно займається вокалом вже понад п’ять років. У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му — перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.
Партнером цьорічної трансляції конкурсу стала холдингова компанія “Київміськбуд”.
“Підтримка юної української співачки — це честь для „Київміськбуду“. Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!”, — сказала віце-президент “Київіміськбуду” Світлана Новохацька.
Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада.