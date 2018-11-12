В этом году зрители детского Евровидения смогут проголосовать онлайн

Свой голос можно отдать на сайте как минимум за троих и максимум за пять конкурсантов, в том числе и за представителя своей страны, а итоги зрительского онлайн-голосования составят 50% общего результата конкурсантов.

Уже 25 ноября в Минске состоится финал детского Евровидения-2018. Украину на нем будет представлять 11-летняя Дарина Красновецкая с песней “Say Lоve”. Девочка профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году Дарина Красновецкая участвовала в вокальном талант-шоу “Голос. Дети” и уже два года подряд участвует в детском фестивале “Черноморские игры”, где в 2017 году одержала победу в номинации “Девушки (младшая группа)”, а в 2018-м — победила в категории “Девушки (средняя группа)”.

Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания “Киевгорстрой”.

“Поддержка юной украинской певицы — это честь для „Киевгорстроя“. Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, которая предшествовала участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!” — сказала вице-президент “Киевгорстроя” Светлана Новохацкая.

Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA:Первый 25 ноября.