В этом году зрители детского Евровидения смогут проголосовать онлайн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107033 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113998 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151790 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145843 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137154 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128523 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172268 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В этом году зрители детского Евровидения смогут проголосовать онлайн

В этом году зрители детского Евровидения смогут проголосовать онлайн

Киев  •  УНН

 • 8914 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Второй год подряд зрители детского Евровидения могут проголосовать за своих фаворитов онлайн на официальном сайте конкурса. Инструкция, как это сделать, опубликована на странице UA:Евровидение, сообщает УНН.

Свой голос можно отдать на сайте как минимум за троих и максимум за пять конкурсантов, в том числе и за представителя своей страны, а итоги зрительского онлайн-голосования составят 50% общего результата конкурсантов.

Уже 25 ноября в Минске состоится финал детского Евровидения-2018. Украину на нем будет представлять 11-летняя Дарина Красновецкая с песней “Say Lоve”. Девочка профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году Дарина Красновецкая участвовала в вокальном талант-шоу “Голос. Дети” и уже два года подряд участвует в детском фестивале “Черноморские игры”, где в 2017 году одержала победу в номинации “Девушки (младшая группа)”, а в 2018-м — победила в категории “Девушки (средняя группа)”.

Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания “Киевгорстрой”.

“Поддержка юной украинской певицы — это честь для „Киевгорстроя“. Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, которая предшествовала участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!” — сказала вице-президент “Киевгорстроя” Светлана Новохацкая.

Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA:Первый 25 ноября.

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