Цього року близько 300 осіб прийшли на роботу до прокуратури із числа зовнішніх кандидатів - Президент

За інформацією прес-служби, Президент зазначив, що наразі триває конкурс на зайняття 54 вакантних посад керівників місцевих прокуратур, їхніх перших заступників та заступників, а також тестування на 565 посад прокурорів. Усього в конкурсах та тестах беруть участь 2213 осіб, з яких 1400, або майже 75% раніше не працювали в органах прокуратури.

Глава держави зауважив, що процес змін у структурі, яка своїми корінням сягала ще ранньої радянської епохи, починався важко.

“Але крок за кроком, рух за рухом, дія за дією — ми спільними зусиллями розкрутили маховик змін у вашому відомстві. Процес далекий поки що від завершення, перехід від радянської до європейської прокуратури все ще триває, але прогрес — очевидний”, — сказав П.Порошенко.