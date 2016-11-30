В этом году около 300 человек пришли на работу в прокуратуру из числа внешних кандидатов - Президент

По информации пресс-службы, Президент отметил, что сейчас идет конкурс на занятие 54 вакантных должностей руководителей местных прокуратур, их первых заместителей и заместителей, а также тестирование на 565 должностей прокуроров. Всего в конкурсах и тестах участвуют 2213 человек, из которых 1400, или почти 75% ранее не работали в органах прокуратуры.

Глава государства отметил, что процесс изменений в структуре, которая своими корнями достигала еще ранней советской эпохи, начинался трудно.

"Но шаг за шагом, движение за движением, действие за действием - мы совместными усилиями раскрутили маховик изменений в вашем ведомстве. Процесс далек пока от завершения, переход от советской к европейской прокуратуре все еще продолжается, но прогресс - очевиден", - сказал П.Порошенко.