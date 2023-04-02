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ЦНС: російські загарбники планують депортувати українців через "фейкові" суди

ЦНС: російські загарбники планують депортувати українців через "фейкові" суди

Київ • УНН

 • 613849 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Окупанти хочуть почати депортацію українців, використовуючи для цього фальшиві суди, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook Центру національного спротиву.

Цитата

"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у ЦНС зазначили, що "практика з Криму говорить, що відбувати покарання суд відправляє у віддалені райони рф, тобто фактично українців будуть відправляти в заслання. Також такі суди будуть "легалізувати" мародерство на ТОТ".

Українські Національні Новини

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