Цієї суботи відбудеться пробне ЗНО

Пробне тестування розпочнеться об 11:00. Допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50 та здійснюватиметься за паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу) і запрошенням. Адресу пункту тестування вказано в запрошенні-реєстраційній картці, розміщеному в особистому кабінеті кожного учасника пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру.

"Так само, як і після проведення тестування з української мови і літератури, учасники матимуть можливість отримати результат проходження пробного ЗНО онлайн. Для цього необхідно з 15:00 години 8 квітня до 24:00 години 10 квітня внести відповіді з певного навчального предмету до сервісу «Визначити результати пробного ЗНО", - зазначили у відомстві.

Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку результатів, особи, які заповнили електронний бланк, зможуть з 14 квітня 2017 року.

Нагадаємо, понад 110 тис. учасників взяли участь у пробному ЗНО з української мови та літератури.