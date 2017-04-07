В эту субботу состоится пробное ВНО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77281 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111133 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169354 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124517 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121689 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115170 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106083 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159945 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В эту субботу состоится пробное ВНО

В эту субботу состоится пробное ВНО

Киев  •  УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В субботу, 8 апреля, состоится пробное внешнее независимое оценивание по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, немецкого, французского, испанского, русского языков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УЦОКО.

Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другим документом, удостоверяющим личность) и приглашением. Адрес пункта тестирования указано в приглашении-регистрационной карточке, размещенном в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра.

“Так же, как и после проведения тестирования по украинскому языку и литературе, участники будут иметь возможность получить результат прохождения пробного ЗНО онлайн. Для этого необходимо с 15:00 часов 8 апреля по 24:00 10 апреля внести ответы по определенному учебному предмету к сервису “Определить результаты пробного ВНО”, — отметили в ведомстве.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карты результатов, лица, заполнившие электронный бланк, смогут с 14 апреля 2017 года.

Напомним, более 110 тыс. Участников приняли участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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