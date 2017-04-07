В эту субботу состоится пробное ВНО

Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другим документом, удостоверяющим личность) и приглашением. Адрес пункта тестирования указано в приглашении-регистрационной карточке, размещенном в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра.

“Так же, как и после проведения тестирования по украинскому языку и литературе, участники будут иметь возможность получить результат прохождения пробного ЗНО онлайн. Для этого необходимо с 15:00 часов 8 апреля по 24:00 10 апреля внести ответы по определенному учебному предмету к сервису “Определить результаты пробного ВНО”, — отметили в ведомстве.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карты результатов, лица, заполнившие электронный бланк, смогут с 14 апреля 2017 года.

Напомним, более 110 тыс. Участников приняли участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе.