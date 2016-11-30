Ціни на комунальні послуги зросли на 32,4% порівняно з минулим роком - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ціни на житлово-комунальні послуги з січня по жовтень 2016 року зросли на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.
Порівнюючи з січнем-жовтнем 2015 року ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 32,4%.
Найбільший відсоток зросту цін припадає на гарячу воду та опалення – 75,3%.
А от на електроенергію за 10 місяців цього року ціна зросла на 63 відсотки.
Окремо за воду населення платитиме на 30,5 відсотків більше ніж у минулому році.
Ціни на природний газ зросли на 21,5 відсотків. Цей показник менший ніж в жовтні минулого року, коли ціна піднялась до 42,2 відсотків.
За каналізацію населення також платитиме більше на 20,7 відсотків.
На утримання та ремонт житла люди витрачатимуть на 10,7 відсотків більше ніж того року.
Плата за житло зросла на 7,2 відсотки порівнюючи з жовтнем 2015 року, тоді вона зросла всього на 10,6 відсотків.