Цены на коммунальные услуги выросли на 32,4% по сравнению с прошлым годом - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Цены на жилищно-коммунальные услуги с января по октябрь 2016 года выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По сравнению с январем-октябрем 2015 года цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 32,4%.
Наибольший процент роста цен приходится на горячую воду и отопление - 75,3%.
А вот на электроэнергию за 10 месяцев этого года цена выросла на 63 процента.
Отдельно за воду население будет платить на 30,5 процентов больше чем в прошлом году.
Цены на природный газ выросли на 21,5 процента. Этот показатель меньше, чем в октябре прошлого года, когда цена поднялась на 42,2 процента.
За канализацию населения также платить больше на 20,7 процента.
На содержание и ремонт жилья люди будут тратить на 10,7 процента больше чем в том году.
Плата за жилье выросла на 7,2 процента по сравнению с октябрем 2015 года, тогда она выросла всего на 10,6 процента.