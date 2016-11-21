Ціна нафти Brent сягнула 48 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок під час торгів зросли в ціні до 48,18 долара за барель, досягши максимуму за останні три тижні, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 17:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,82%.
При цьому ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 46,81 долара за барель, додавши 2,45%.
Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.
У Росії заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.