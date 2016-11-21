Цена нефти Brent достигла 48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник в ходе торгов выросли в цене до 48,18 долл. за баррель, достигнув максимума за последние три недели, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 17:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,82%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,81 долл. за баррель, прибавив 2,45%.
Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение относительно добычи нефти.
В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.