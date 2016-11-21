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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Цена нефти Brent достигла 48 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 6216 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник в ходе торгов выросли в цене до 48,18 долл. за баррель, достигнув максимума за последние три недели, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Цена нефти Brent достигла 48 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 17:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,82%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,81 долл. за баррель, прибавив 2,45%.

Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение относительно добычи нефти.

В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.

Украинские Национальные Новости

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