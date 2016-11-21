Цена нефти Brent достигла 48 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 17:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,82%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,81 долл. за баррель, прибавив 2,45%.

Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение относительно добычи нефти.

В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.