Ціна Brent встановилася нижче 48 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку впали в ціні до 47,21 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,06%.
При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 46,04 долара за барель, втративши 0,04%.
Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.
У Росії раніше заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.
При цьому, за даними ЗМІ, Росія не поїде на зустріч з ОПЕК 28 листопада.