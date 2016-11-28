Цена Brent установилась ниже 48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром упали в цене до 47,21 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,06%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,04 доллара за баррель, потеряв 0,04%.
Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.
В России ранее заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.
При этом, по данным СМИ, Россия не поедет на встречу с ОПЕК 28 ноября.