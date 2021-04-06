Церкви закликали не політизувати меморіалізацию Бабиного Яру

“Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій”, — йдеться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.

Раніше з подібним зверненням выступили лідери єврейських громад. “Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі”, — йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту “Бабин Яр”.

Обом заявам передувало повідомлення пресслужби Петра Порошенко, в якому п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” виступив категорично проти будь-яких проєктів, які начебто просувають “люди, наближені до Путіна”.

Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):