Церкви закликали не політизувати меморіалізацию Бабиного Яру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Всеукраїнська Ради Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму у Бабином Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.
“Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій”, — йдеться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.
Раніше з подібним зверненням выступили лідери єврейських громад. “Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі”, — йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту “Бабин Яр”.
Обом заявам передувало повідомлення пресслужби Петра Порошенко, в якому п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” виступив категорично проти будь-яких проєктів, які начебто просувають “люди, наближені до Путіна”.
Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):
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- Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів
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- Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України
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- Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
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- Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні
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- Горпинчук В’ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви
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- Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства
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- Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви
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- Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської
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