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Церкви закликали не політизувати меморіалізацию Бабиного Яру

Церкви закликали не політизувати меморіалізацию Бабиного Яру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Всеукраїнська Ради Церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму у Бабином Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.

“Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій”, — йдеться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.

Раніше з подібним зверненням выступили лідери єврейських громад. “Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі”, — йшлось у зверненні єврейських організацій щодо підтримки Меморіального Центру Голокосту “Бабин Яр”.

Обом заявам передувало повідомлення пресслужби Петра Порошенко, в якому п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” виступив категорично проти будь-яких проєктів, які начебто просувають “люди, наближені до Путіна”.

Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):

  • Антонюк Валерій Степанович, Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів
  • Блаженніший Епіфаній (Думенко), Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України
  • Блаженніший Святослав Шевчук, Головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
  • Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні
  • Горпинчук В’ячеслав Володимирович, Єпископ Української Лютеранської Церкви
  • Комендант Григорій Іванович, Президент Українського Біблійного Товариства
  • Маркос (Оганесян), Єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви
  • Паночко Михайло Степанович, Старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської
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