Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.
“Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойную память жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций”, — говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.
Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. “Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе”, — говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста “Бабий Яр”.
Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают “люди, приближенные к Путину”.
Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):
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- Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов
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- Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины
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- Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий
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- Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине
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- Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви
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- Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества
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- Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви
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- Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской
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