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Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Церкви призвали не политизировать мемориализацию Бабьего Яра

Киев  •  УНН

 • 17592 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно чествования жертв нацизма и коммунизма в Бабьем Яру в Киеве. Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации.

“Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойную память жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или для временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций”, — говорится в заявлении, которое подписали члены Всеукраинского Совета Церквей.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. “Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе”, — говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста “Бабий Яр”.

Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают “люди, приближенные к Путину”.

Заявление Всеукраинского Совета Церквей подписали (в алфавитном порядке):

  • Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов
  • Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины
  • Блаженнейший Святослав Шевчук, председатель в ВСЦиРО, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий
  • Виталий Кривицкий, епископ Киево-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине
  • Горпинчук Вячеслав Владимирович, епископ Украинской Лютеранской Церкви
  • Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества
  • Маркос (Оганесян), Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви
  • Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской
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