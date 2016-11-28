Церемонія прощання із Ф.Кастро розпочалась на Кубі

У столиці острівної держави центральним місцем її проведення став Меморіал Хосе Марті на Площі Революції.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.

На Кубі було підписано указ про дев’ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.

Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.