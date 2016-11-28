Церемония прощания с Ф.Кастро началась на Кубе

В столице островного государства центральным местом ее проведения стал Мемориал Хосе Марти на площади Революции.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначено на 4 декабря.