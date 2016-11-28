Церемония прощания с Ф.Кастро началась на Кубе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Официальная церемония прощания с лидером кубинской революции Фиделем Кастро началась на Кубе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В столице островного государства центральным местом ее проведения стал Мемориал Хосе Марти на площади Революции.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.
На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.
Похороны Ф.Кастро назначено на 4 декабря.