"Центренерго" і держшахти уклали перші прямі договори на поставку вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Вугілля держшахт на ПАТ "Центренерго" буде поставлятися за прямими договорами - наразі вже укладено перші такі договори на поставку 893 тис. тонн вугілля, відвантаження розпочалося з 4 березня. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.
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"Наразі між ПАТ "Центренерго" і державними шахтами вже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 4 березня", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ "Центренерго" також будуть укладатися напряму. Такі кроки здійснюються в межаї виконання п’яти основних завдань, поставлених новому керівництву компанії Фондом держмайна України, додали у "Центренерго".
Як зазначається, спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ "Центренерго" напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики за участі керівників "Центренерго" і Фонду державного майна України, після чого погодили його також із директорами вугледобувних підприємств.
Що було раніше
Наприкінці лютого повідомлялося, що Фонд держмайна за погодження з Кабінетом міністрів України призначив нового керівника ПАТ “Центренерго”. Ним став Юрій Власенко.
Як зазначають у ФДМУ, наступним етапом розвитку “Центренерго” має стати об’єднання з найбільш перспективними шахтами у єдиний холдинг для подальшої приватизації.
Тоді ж і анонсувалося, що буде оптимізовано постачання вугілля зі збільшенням частки постачання з шахт, які увійдуть до вертикально інтегрованого холдингу. Компанія повинна була віддавати пріоритет закупівлі вугілля тільки вітчизняного видобутку.
Додамо, Кабмін у жовтні 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго". За повідомленнями, акціонерне товариство на базі "Центренерго" та держшахт може бути створено вже у першому півріччі.