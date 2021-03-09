"Центрэнерго" и госшахты заключили первые прямые договоры на поставку угля

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"Сейчас между ПАО "Центрэнерго" и государственными шахтами уже заключены прямые договоры на поставку 893 тысяч тонн угля по цене 1650 грн/т, отгрузка по ним началась с 4 марта", - говорится в сообщении.

Детали

Все последующие контракты на поставку угольного топлива для ПАО "Центрэнерго" также будут заключаться напрямую. Такие шаги осуществляются в рамках выполнения пяти основных задач, поставленных новому руководству компании Фондом госимущества Украины, добавили в "Центрэнерго".

Как отмечается, совместное решение о прямых поставках без привлечения посредников угля государственных шахт на ПАО "Центрэнерго" наработали во время совещания в Министерстве энергетики при участии руководителей "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, после чего согласовали его также с директорами угледобывающих предприятий.

Что было ранее

В конце февраля сообщалось, что Фонд госимущества по согласованию с Кабинетом министров Украины назначил нового руководителя ПАО "Центрэнерго". Им стал Юрий Власенко.

Как отмечают в ФГИУ, следующим этапом развития "Центрэнерго" должно стать объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг для дальнейшей приватизации.

Тогда же и анонсировалось, что будут оптимизированы поставки угля с увеличением доли поставок с шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг. Компания должна была отдавать приоритет закупке угля только отечественной добычи.

Добавим, Кабмин в октябре 2020 года утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". По сообщениям, акционерное общество на базе "Центрэнерго" и шахт может быть создано уже в первом полугодии.