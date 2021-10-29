Труханов на Конгресі регіональної влади при Президенті: вперше за історію незалежної України Одесі приділяється така увага

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"Ми справді створили відмінну робочу групу, є взаємодія місцевих органів влади з центральними, а головне - розуміння, що робити, як і коли", - сказав Геннадій Труханов.

Президент наголосив на високому рівні взаємодії робочої групи з Офісом Президента.

“Одеса справді унікальне місто, і поки що Крим окуповано — це головне місце літнього, морського туризму в Україні. Тому дуже хочеться все відновити, покращити та примножити”, - сказав Володимир Зеленський.

Президент України також зазначив, що ця програма спрямована на розвиток усіх туристичних магнітів країни та закликав представників усіх регіонів приєднуватися до її реалізації.

“Ми вас запрошуємо до цієї програми. Ми готові обговорювати питання об'єднання бюджетів місцевих та державних. Ми впевнені, що кожен регіон нашої країни має якусь особливість, але якщо ви не будете ініціативними, то ми не зможемо прискорити цей процес”, - звернувся Президент до учасників Конгресу.

Крім того, було зазначено, що Одеса має всі шанси прийняти на своїй території EXPO-2030. Президент висловив сподівання, що до цього часу вже будуть помітні результати в рамках проекту “Нова Одеса”.