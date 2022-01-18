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Труханов хоче забрати стадіон у центрі Одеси

Труханов хоче забрати стадіон у центрі Одеси

Київ • УНН

 • 22670 перегляди

ОДЕСА. 18 січня. УНН. Міський голова Одеси хоче, щоб знаходиться в центрі Одеси стадіон та спорткомплекс СКА був переданий у власність мерії. З відповідним проханням він звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Як передає УНН, про це Труханов повідомив в ході апаратної наради в мерії 17 січня.

За словами мера, стадіон цікавий своєю спортивною інфраструктурою.

“Одеса морське місто, але не має муніципального басейну. На СКА хороша база - 50-метровий олімпійський басейн. Це може стати великою спортивною допомогою місту", - сказав Труханов.

Труханов повідомив, що в разі передачі стадіону на баланс міста мерія повинна знайти гроші в бюджеті на реконструкцію і ремонт стадіону та приміщень, що знаходяться там.

Стадіон СКА був побудований в 1966 році. Знаходиться в престижному районі Одеси, між Куликовим полем і французьким бульваром. У 2006 році Міноборони передало ділянку приватній компанії. На території стадіону та комплексу було заплановано будівництво житлового кварталу, однак реалізувати ці плани власник не зміг.

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