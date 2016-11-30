Троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині

Так, бойовики тричі застосовували 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та протитанкові ракетні комплекси по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району. У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців зазнали мінно-вибухових поранень, ще одного бійця було контужено.

Водночас, у напрямку села Кримське Новоайдарського району двічі відкривався вогонь з 120-мм та 82-мм мінометів.

Також по позиціях українських захисників поблизу смт Станиця Луганська російсько-терористичні війська двічі вели обстріл з автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.