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Троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків двоє військовослужбовців зазнали мінно-вибухових поранень, ще одного бійця було контужено. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.

Троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині

Так, бойовики тричі застосовували 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та протитанкові ракетні комплекси по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району. У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців зазнали мінно-вибухових поранень, ще одного бійця було контужено.

Водночас, у напрямку села Кримське Новоайдарського району двічі відкривався вогонь з 120-мм та 82-мм мінометів.

Також по позиціях українських захисників поблизу смт Станиця Луганська російсько-терористичні війська двічі вели обстріл з автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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