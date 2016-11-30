Трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиков в Луганской области

Так, боевики трижды применяли 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы по укреплениям сил АТО возле сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района. В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили минно-взрывные ранения, еще одного бойца контузило.

В то же время, в направлении села Крымское Новоайдарского района дважды открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов.

Также по позициям украинских защитников возле пгт Станица Луганская российско-террористические войска дважды вели обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.