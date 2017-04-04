Троє українських військових поранені за день в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО були поранені троє українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-терористичні підрозділи продовжують зухвало та цинічно порушувати режим тиші. З початку доби було здійснено 26 провокаційних обстрілів позицій ЗС України. Трьох українських воїнів сьогодні було поранено”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових.