Трое украинских военных ранены за день в зоне АТО

“Российско-террористические подразделения продолжают нагло и цинично нарушать режим тишины. С начала суток было совершено 26 провокационных обстрелов позиций ВС Украины. Трех украинских воинов сегодня были ранены ”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.