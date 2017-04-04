Трое украинских военных ранены за день в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО были ранены трое украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“Российско-террористические подразделения продолжают нагло и цинично нарушать режим тишины. С начала суток было совершено 26 провокационных обстрелов позиций ВС Украины. Трех украинских воинов сегодня были ранены ”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.