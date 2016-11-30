Троє українок фінішували у топ-20 в індивідуальній гонці стартового етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Остерсунді (Швеція) пройшла третя гонка першого етапу Кубку світу з біатлону. У жінок вирішувалася доля призових місць в індивідуальній гонці, повідомляє кореспондент УНН.
До чинної двадцятки на фініші увійшли відразу троє представниць України. Найкращий результат показала Юлія Журавок (2 промахи на вогневому рубежі) – 11 місце з часом 49:47,7. Далі розмістилася капітан жіночої збірної досвідчена Олена Підгрушна – 13 позиція з 4 промахами (50:23,6 с). Юлія Джима припустилася 6 хибних пострілів, що призвело до її відставання від переможниці німкені Лаури Дальмаєр (46:14) в 4 хвилини та 26,2 секунди.
Також до очкової зони потрапила й українка Ірина Варвинець – 34 сходинка (+ 5:35,8).
Примітно, що срібну нагороду завоювала француженка Анаіс Бесконд – 1 промах +15,8 с, а "бронза" у білоруски Дар'ї Юркевич (+1:17,3), для якої цей п’єдестав перший на етапах Кубку світу.
Відзначимо, що завтра о 18:00 стартуватиме індивідуальна гонка серед чоловіків.
Нагадаємо, що у змішаній естафеті на етапі першого етапу Кубка світу команда України посіла десяте місце.