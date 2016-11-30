Трое украинок финишировали в топ-20 в индивидуальной гонке стартового этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Остерсунде (Швеция) прошла третья гонка первого этапа Кубка мира по биатлону. У женщин решалась судьба призовых мест в индивидуальной гонке, сообщает корреспондент УНН.
В действующую двадцатку на финише вошли сразу трое представительниц Украины. Лучший результат показала Юлия Журавок (2 промаха на огневом рубеже) - 11 место со временем 49: 47,7. Далее разместилась капитан женской сборной опытная Елена Пидгрушная - 13 позиция по 4 промахами (50:23,6 с). Юлия Джима допустила 6 ложных выстрелов, что привело к ее отставанию от победительницы немки Дальмайер (46:14) в 4 минуты и 26,2 секунды.
Также в очковую зону попала и украинка Ирина Варвинец - 34 ступень (+ 5:35,8).
Примечательно, что серебряную награду завоевала француженка Анаис Бесконд - 1 промах +15,8 сек, а "бронза" у белоруски Дарьи Юркевич (1:17,3), для которой этот пьедестав первый на этапах Кубка мира.
Отметим, что завтра в 18:00 стартует индивидуальная гонка среди мужчин.
Напомним, что в смешанной эстафете на этапе первого этапа Кубка мира команда Украины заняла десятое место.