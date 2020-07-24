Троє павіанів втекли із одеського зоопарку: тварин шукали рятувальники та поліція

“У нас сьогодні вискочило три павіани з вольєра. Чому це сталося, я поки не знаю. Ще буде службове розслідування. Ми їх нещодавно спіймали, всіх трьох”, — сказав Бєляков.

За його словами, ці тварини доволі великі, агресивні та небезпечні, але все обійшлось добре.

“Павіани живі та здорові, люди цілі. Нам дуже допомогла поліція, ДСНС та муніципальна служба екологічної безпеки”, — розповів він.

Бєляков наголосив, що вожака вони спіймали дуже швидко.

“Наш лікар вистрілив транквілізатором, ми його приспали. Другого, ми вже ловили на території трамвайного депо. І третього теж в зоопарку. Це тривало понад дві години. Ми їх всіх приспали, потім занесли у вольєри та вкололи антидот”, — розповів директор.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку у пари амурських тигрів народилося дитинча.