Трое павианов бежали из одесского зоопарка: животных искали спасатели и полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня из Одесского зоопарка сбежали три плащеносных павиана (гамадрилы). Сейчас их всех поймали. Об этом журналисту УНН рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.
"У нас сегодня выскочило три павиана из вольера. Почему это произошло, я пока не знаю. Еще будет служебное расследование. Мы их недавно поймали всех трех", - сказал Беляков.
По его словам, эти животные довольно крупные, агрессивные и опасные, но все обошлось хорошо.
"Павианы живы и здоровы, люди цели. Нам очень помогла полиция, ГСЧС и муниципальная служба экологической безопасности", - рассказал он.
Беляков отметил, что вожака они поймали очень быстро.
"Наш врач выстрелил транквилизатором, мы его усыпили. Второго, мы уже ловили на территории трамвайного депо. И третий тоже в зоопарке. Это продолжалось более 2 часов. Мы их всех усыпили, затем занесли в вольеры и вкололи антидот", - рассказал директор.
Напомним, в Одесском зоопарке у пары амурских тигров родился детеныш.