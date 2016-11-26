Трьома поєдинками відкриється 16 тур Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська Прем’єр-ліга продовжиться трьома стартовими зустрічами 16 туру змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
“Чорноморець” — “Зірка”. Поєдинок двох команд із різним “графіком” здобуття очок, але однаковим завданням на сезон. І ті, й ті намагаються пробитися в єврокубкову зону, але дещо відстали від заповітного п’ятого місця: одесити на чотири пункти, кропивничани на 10.
Після 15 туру “Чорноморець” шостий у таблиці, “Зірка” дев’ята, однак за останній місяць перші здобули 13% можливих очок, другі — 40%. Підопічні Олександра Бабича не перемагають уже п’ять турів поспіль, натомість їхній суперник саме на минулих вихідних перервав триматчеву серію поразок.
Інший матч відбудеться в Луцьку, де підопічні Віталія Кварцяного (“Волинь”) спробують зупинити переможну ходу учасника Ліги чемпіонів УЄФА — київського “Динамо”. Востаннє “Волинь” забирала очки в “Динамо” три роки тому.
Зазначається, що зустріч у господарів пропустить Шаповал, у “біло-синіх” — Гармаш.
Додамо, що в третьому поєдинку “Сталь” прийматиме полтавську “Ворсклу”.