Тремя поединками откроется 16 тур Лиги Пари-Матч

"Черноморец" - "Зирка". Поединок двух команд с разным "графику" получения очков, но одинаковой задачей на сезон. И те, и другие пытаются пробиться в еврокубковую зону, но несколько отстали от заветного пятого места: одесситы на четыре пункта, кропивничан на 10.

После 15 тура "Черноморец" шестой в таблице, "Зирка" девятая, однако за последний месяц первые получили 13% возможных очков, вторые - 40%. Подопечные Александра Бабича не побеждают уже пять туров подряд, зато их соперник именно на прошлых выходных прервал трехматчевую серию поражений.

Другой матч состоится в Луцке, где подопечные Виталия Кварцяного ( "Волынь") попытаются остановить победное шествие участника Лиги чемпионов УЕФА - киевского "Динамо". Последний раз "Волынь" забирала очки у "Динамо" три года назад.

Отмечается, что встреча у хозяев пропустит Шаповал, в "бело-синих" - Гармаш.

Добавим, что в третьем поединке "Сталь" примет полтавскую "Ворсклу".