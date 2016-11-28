Трьом поліцейським-корупціонерам на Житомирщині повідомили про підозру

«Зокрема, з метою одержання страхової виплати в одній із страхових компаній області, зловмисники сфальсифікували адміністративні матеріали про скоєння дорожньо-транспортної події у Коростенському районі та намагалися одержати страхову виплату на суму майже 160 тис. грн. Наразі трьом працівникам поліції повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 (шахрайство), ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підроблених документів) КК України. Також вирішується питання про відсторонення вказаних осіб від займаних посад та обрання міри запобіжного заходу», - повідомили у прокуратурі.

За шахрайство правоохоронцям може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі