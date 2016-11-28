Трем полицейским-коррупционерам в Житомирской области сообщили о подозрении

“В частности, с целью получения страховой выплаты в одной из страховых компаний области, злоумышленники сфальсифицировали административные материалы о совершении дорожно-транспортного происшествия в Коростенском районе и пытались получить страховую выплату на сумму почти 160 тыс. грн. Сейчас трем работникам полиции сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 (мошенничество), ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч. Ч. 1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельных документов) УК Украины. Также решается вопрос об отстранении указанных лиц от занимаемых должностей и избрании меры пресечения”, - сообщили в прокуратуре.

За мошенничество правоохранителям может грозить от трех до восьми лет лишения свободы