Тролейбусну лінію від “Академмістечка” до Новобіличів збудують у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві від станції метро “Академмістечко” до житлового масиву Новобіличі у Святошинському районі збудують тролейбусну лінію. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У відомстві зазначили, що будівництво тролейбусної лінії здійснюватиметься за рахунок фінансування з міського бюджету відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік. Замовником зазначених робіт визначено КП “Київпастранс”.
Новостворена тролейбусна лінія забезпечить зручний і швидкий доступ до місць роботи, сфери обслуговування, культурних та освітніх закладів, близько 5 тисяч пасажирів на годину, що користуватимуться даним тролейбусним маршрутом.
Як повідомляв УНН, у Києві збудують тролейбусну лінію від Троєщини до Севастопольської площі.