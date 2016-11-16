Троллейбусную линию от "Академгородка" до Новобеличей построят в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве от станции метро "Академгородок" до жилого массива Новобеличи в Святошинском районе построят троллейбусную линию. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской голова Виталий Кличко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В ведомстве отметили, что строительство троллейбусной линии будет осуществляться за счет финансирования из городского бюджета в соответствии с Программой экономического и социального развития г. Киева на 2016 год. Заказчиком указанных работ определено КП "Киевпастранс".
Новосозданная троллейбусная линия обеспечит удобный и быстрый доступ к местам работы, сферы обслуживания, культурных и образовательных учреждений, около 5 тыс. пассажиров в час, что будут пользоваться данным троллейбусным маршрутом.
Как сообщал УНН, в Киеве построят троллейбусную линию от Троещины до Севастопольской площади.