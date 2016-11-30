Тролейбусники влаштували мітинг у Херсоні

Люди протестують проти арешту рахунків підприємства, що загрожує невиплатою заробітних плат.

Як повідомили кореспонденту УНН працівники “Херсонелектротранс”, не дивлячись на протест, тролейбуси вийшли на маршрути.

Нагадаємо, діяльність ДКП “Херсонелектротранс” паралізована. Рахунки підприємства в Держказначействі були заблоковані на минулому тижні після того, як міські податкова і пенсійний фонд направили туди свої вимоги про стягнення старих боргів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, діяльність держпідприємства "Херсонелектротранс" паралізована через заборгованість.