Троллейбусники устроили митинг в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Более 100 человек, работников КП "Херсонэлектротранс", собрались под зданием городского совета в Херсоне. Пикет начали перед началом сессии горсовета, передает корреспондент УНН.
Люди протестуют против ареста счетов предприятия, что угрожает невыплатой заработных плат.
Как сообщили корреспонденту УНН работники "Херсонэлектротранс", несмотря на протест, троллейбусы вышли на маршруты.
Напомним, деятельность ГКП "Херсонэлектротранс" парализована. Счета предприятия в Госказначействе были заблокированы на прошлой неделе после того, как городские налоговая и пенсионный фонд направили туда свои требования о взыскании старых долгов.
Напомним, как сообщал УНН, деятельность госпредприятия "Херсонэлектротранс" парализована из-за задолженности.