Троллейбусники устроили митинг в Херсоне

Люди протестуют против ареста счетов предприятия, что угрожает невыплатой заработных плат.

Как сообщили корреспонденту УНН работники "Херсонэлектротранс", несмотря на протест, троллейбусы вышли на маршруты.

Напомним, деятельность ГКП "Херсонэлектротранс" парализована. Счета предприятия в Госказначействе были заблокированы на прошлой неделе после того, как городские налоговая и пенсионный фонд направили туда свои требования о взыскании старых долгов.

Напомним, как сообщал УНН, деятельность госпредприятия "Херсонэлектротранс" парализована из-за задолженности.