Тролейбус горів у Києві

Так, 23 листопада о 19:31 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проїжджій частині дороги по пр. Червонозоряному, 114.

На місце події вогнеборці встановили, що загорання сталося в маршрутному тролейбусі “Богдан”. Рятувальники встановили, що під час руху маршрутного тролейбусу сталося коротке замкнення проводів з послідуючим горінням. На момент виникнення пожежі у громадському транспорті знаходились пасажири, які не постраждали в результаті події.

Вже за 20 хвилин рятувальники ліквідували займання.Внаслідок пожежі знищено та пошкоджено компресор, акумулятори, електропроводи компресора та лакофарбове покриття.