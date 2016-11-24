Троллейбус горел в Киеве

Так, 23 ноября в 19:31 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на проезжей части дороги по пр. Краснозвездному, 114.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в маршрутном троллейбусе "Богдан". Спасатели установили, что во время движения маршрутного троллейбуса произошло короткое замыкание проводов с последующим горением. На момент возникновения пожара в общественном транспорте находились пассажиры, которые не пострадали в результате происшествия.

Уже через 20 минут спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара уничтожены и повреждены компрессор, аккумуляторы, электропровода компрессора и лакокрасочное покрытие.