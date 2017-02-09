Трьох поранених військовослужбовців із зони проведення АТО евакуювали до Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Трьох бійців, які отримали поранення у зоні проведення АТО, доставили до м.Дніпро у ніч із 8 на 9 лютого. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, пише УНН-Центр.
"Сьогодні до Дніпра евакуйовано військовим вертольотом одного пораненого Захисника, залізничним транспортом - двох поранених, декількох хворих і травмованих. Всі Сонечки в свідомості, стан стабільний", - повідомляється у дописі.
За словами Т.Губи, уже вдалося розшукати рідних важкопоранених бійців, яких доправили до Дніпра днем раніше.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за допомогою ДНК-експертиз 314 загиблих бійців АТО встановили на Дніпропетровщині.