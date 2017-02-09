Трех раненых военнослужащих из зоны проведения АТО эвакуировали в Днепр

"Сегодня в Днепр эвакуированы военным вертолетом одного раненого Защитника, железнодорожным транспортом - двух раненых, нескольких больных и травмированных. Все Солнышки в сознании, состояние стабильное", - сообщается в заметке.

По словам Т.Губы, уже удалось разыскать родных тяжелораненых бойцов, которых доставили в Днепр днем ​​ранее.

Напомним, как сообщал УНН, с помощью ДНК-экспертиз 314 погибших бойцов АТО установили в Днепропетровской области.