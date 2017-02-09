Трех раненых военнослужащих из зоны проведения АТО эвакуировали в Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Трех бойцов, которые получили ранения в зоне проведения АТО, доставили в г. Днепр в ночь с 8 на 9 февраля. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пишет УНН-Центр.
"Сегодня в Днепр эвакуированы военным вертолетом одного раненого Защитника, железнодорожным транспортом - двух раненых, нескольких больных и травмированных. Все Солнышки в сознании, состояние стабильное", - сообщается в заметке.
По словам Т.Губы, уже удалось разыскать родных тяжелораненых бойцов, которых доставили в Днепр днем ранее.
Напомним, как сообщал УНН, с помощью ДНК-экспертиз 314 погибших бойцов АТО установили в Днепропетровской области.